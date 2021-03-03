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1/4 финала Кубка Украины по футболу: расписание, трансляции, результаты

3 марта, 09:18

Олег Люлька

В среду, 3 марта, определяются полуфиналисты розыгрыша

В среду, 3 марта, в Луцке, Киеве и Днепре проходят матчи 1/4 финала Кубка Украины. Ниже – расписание игр с телетрансляциями, котировки букмекеров на выход в полуфинал и обновляемые результаты. Отметим, что в случае ничьей предусмотрено дополнительное время и серия пенальти.

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14:00 "Верес" – "Заря"
Луцк. Стадион "Авангард"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекеры: 3.65 – 1.29

17:00 "Динамо" – "Колос"
Киев. НСК "Олимпийский"
ТВ: "2+2", OLL.TV, YouTube
Букмекеры: 1.17 – 5.00

19:00 "Днепр-1" – "Александрия"
Днепр. "Днепр-Арена"
ТВ: УНИАН, OLL.TV, YouTube
Букмекеры: 2.04 – 1.79

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19:00 "Агробизнес" – "Шахтер"
Киев. Стадион "Динамо"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Букмекеры: 7.80 – 1.08

Кубок Украины / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Напомним, что обладателем Кубка Украины-2020 стало "Динамо", в финале по пенальти одолевшее "Ворсклу".

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Источник: Сегодня|Спорт

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