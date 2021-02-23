100 болельщиков "Шахтера" приедут на матч с "Маккаби" на специальных автобусах

Донецкий клуб организует поездку для своих самых преданных фанатов из Харькова

Донецкий "Шахтер" организует поездку для 100 харьковских болельщиков на ответный матч с "Маккаби" Т-А в 1/16 Лиги Европы. Поединок состоится в четверг, 25 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало – в 19:55. Напомним, билеты на "Шахтер" – "Маккаби" – от 100 грн.

Болельщики, посетившие все игры команды на ОСК "Металлист" в 2016–2019 годах, приедут на матч с тель-авивским "Маккаби" на специальных автобусах, предоставленных клубом. А начиная с поединка с "Зарей", самые преданные фанаты дончан смогут рассчитывать на эксклюзивное право покупки билетов на Лигу Европы и топ-игры чемпионата Украины.

Болельщики "Шахтера" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что это будет первый домашний поединок "горняков" со зрителями за четыре месяца. В последний раз до этого "Шахтер" играл на своем поле при болельщиках еще 27 октября, когда на НСК в рамках Лиги чемпионов разошелся миром с "Интером" 0:0.

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Напомним, в первом матче с тельавивцами, который состоялся в прошлый четверг в Израиле, "Шахтер" обыграл "Маккаби" 2:0. У дончан отличились Алан Патрик и Тете.

При этом по итогам первого матча с "Маккаби" игрок "Шахтера" Матвиенко попал в сборную Лиги Европы.