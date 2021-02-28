120-килограмового стронгмена вырубили одним ударом в Одессе

В Одессе состоялся турнир по смешанным единоборствам Zaruba Fight Night, в главном поединке которого сошлись супертяжеловесы Олег Пилипяк и Василий Попков. Бой завершился уже в первом раунде, когда Попков одним точным ударом отправил Пилипяка в нокаут.

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Для Попкова это был дебют в MMA, а вот Пилипяк проводил свой второй бой в смешанных единоборствах. Он известен своими подвигами в тяжелой атлетике. Львовянин установил несколько рекордов Украины среди стронгменов и считает своим кумиром Василия Вирастюка.

Несколько лет назад ему пришлось на время уйти из спорта из-за травм, которые он получил в результате аварии на мотоцикле.

На этом же турнире Виталий Стоян быстро разобрался с Андреем Савчуком.

Ранее мы писали, что боксер пропустил пять ударов в голову, а в ответ покривлялся. Яростная атака Халилова не смогла сбить с ног "Железного человека".