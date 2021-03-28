14 нокаутов за вечер: сумасшедший турнир провели в Японии

В Японии прошел масштабный турнир по карате K Festa 4, в рамках которого состоялось 24 поединка! Но самое интересное то, что в 14 из них победители определялись после нокаутов.

Бойцы одерживали победы на любой вкус: после серии ударов, благодаря одному точному удару или традиционными для этого вида спорта хайкиками. Наслаждаемся самими яркими из них:

Смотрите яркие нокауты: