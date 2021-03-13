16-летнего футболиста "Локомотива" избили соперники после матча: фото увечий

16-летнего защитника юношеской команды московского "Локомотива" Максима Шнапцева избили игроки "Чертаново" после матча в Юношеской футбольной лиге-2 на московской "Сапсан Арене", который "Локомотив" выиграл 2:1. По ходу матча Шнапцев получил желтую карточку.

Читайте также: На футбольного вратаря и его детей напали с ножом

Причина избиения пока не ясна. Но известно, что у Шнапцева сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию. Об этом сообщает Чемпионат.

В "Локомотиве" заявили, что ответственные люди занимаются инцидентом, а комментировать ситуацию клуб будет 14 марта. В РФС запросили разъяснения по поводу случившегося у команд.

По словам адвоката Андрея Князева, врачи обязаны сообщить в органы полиции о травме футболиста: "Думаю, возбуждение уголовного дела – вопрос времени, один-два дня – и оно будет. Скорее всего, это будет хулиганство, совершенное группой лиц. Это 213-я статья, часть вторая – до пяти лет лишения свободы".

Читайте также: Юного футболиста убило током. Что он делал?

Ранее мы писали, что у соперника Шевы за поножовщину арестовали виллу за 2 млн евро. Этим дело может и не ограничиться – нидерландцу Квинси Промесу из московского "Спартака" грозит четыре года тюрьмы.

Самые известные балагуры мирового футбола