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Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не видели

3 февраля, 21:17

Александр Трикиша

Будущая легенда UFC не смог сдержать слезы в подростковом возрасте

Российский боец Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру с уникальным рекордом в смешанных единоборствах – 29 побед и ни одного поражения! Впрочем, нашлась запись единственного поражения Хабиба в любительской карьере.

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В 2003 году 17-летний Нурмагомедов участвовал в чемпионате России по боевому самбо, где в финале встречался с Магомедом Ибрагимовым. Поединок завершился судейским решением в пользу Ибрагимова. Хабиб тяжело воспринял поражение и рухнул на канвас в слезах, пишет The Sun.

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Позже он выиграл золото на чемпионатах мира по самбо в 2009 и 2010 годах под руководством своего отца Абдулманапа. В 2008 году Нурмагомедов стал выступать в смешанных единоборствах, а в 2012 году дебютировал в UFC, где стал настоящей легендой.

Ранее Хабиб показал подготовку к дебюту в новом виде спорта. И это не бокс. Бойца UFC уже поддержали Кларенс Зеедорф и Новак Джокович.

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Источник: Сегодня|Спорт

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