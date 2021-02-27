18-летний штурман погиб во время тренировочного заезда: за рулем авто был его отец

18-летний штурман погиб в результате аварии во время тренировки накануне Кубке Купера в Испании. Пилот не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в покрышки. В роли пилота выступал отец погибшего. Он остался жив, но получил серьезные травмы.
Читайте также: Сердце ушло в пятки: у гонщика на скорости 300 км/час оторвало капот
Как сообщает Marca, ссылаясь на SUMMA 112, 49-летний мужчина поступил со сломанным запястьем и травмой таза. В свою очередь, парень умер от остановки сердца после тяжелой травмы головы. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать пострадавшего в течение 50 минут.
Ранее мы писали, что звезду автоспорта осудили за секс с 15-летней. Суд признал новозеландца Фейна Кахиа виновным, но сажать его в тюрьму не стал.
Также мы сообщали, что чемпион Формулы-1 продает коллекцию авто стоимостью 7,5 млн: зацените эту красоту. Пробег автомобилей составляет всего несколько тысяч километров.
Смертельная авария Матеуса Барбозы:
Новости на эту же тему:Сердце ушло в пятки: у гонщика на скорости 300 км/час оторвало капот Гонщик Формулы-1, едва не сгоревший заживо в чудовищной аварии, возвращается в гонки Ужасная авария на ралли в России: машина перевернулась и влетела в толпу зрителей (видео) Гонщица ушла в порно, а ее страницу заблокировали за слишком откровенные фото