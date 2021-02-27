Версія українською
$ 27,93
34,15

18-летний штурман погиб во время тренировочного заезда: за рулем авто был его отец

27 февраля, 17:07

Александр Трикиша

Медики пыталась реанимировать пострадавшего в течение 50 минут

18-летний штурман погиб в результате аварии во время тренировки накануне Кубке Купера в Испании. Пилот не справился с управлением, вылетел с трассы и врезался в покрышки. В роли пилота выступал отец погибшего. Он остался жив, но получил серьезные травмы.

Читайте также: Сердце ушло в пятки: у гонщика на скорости 300 км/час оторвало капот

Как сообщает Marca, ссылаясь на SUMMA 112, 49-летний мужчина поступил со сломанным запястьем и травмой таза. В свою очередь, парень умер от остановки сердца после тяжелой травмы головы. Бригада скорой помощи пыталась реанимировать пострадавшего в течение 50 минут.

Фото: SUMMA112

Ранее мы писали, что звезду автоспорта осудили за секс с 15-летней. Суд признал новозеландца Фейна Кахиа виновным, но сажать его в тюрьму не стал.

Также мы сообщали, что чемпион Формулы-1 продает коллекцию авто стоимостью 7,5 млн: зацените эту красоту. Пробег автомобилей составляет всего несколько тысяч километров.

Смертельная авария Матеуса Барбозы:

Смертельная авария Матеуса Барбозы. Источник: twitter.com/Vini_Ramos14

Новости на эту же тему:

Сердце ушло в пятки: у гонщика на скорости 300 км/час оторвало капот Гонщик Формулы-1, едва не сгоревший заживо в чудовищной аварии, возвращается в гонки Ужасная авария на ралли в России: машина перевернулась и влетела в толпу зрителей (видео) Гонщица ушла в порно, а ее страницу заблокировали за слишком откровенные фото
авария автоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Житель Никополя через соцсети призывал к захвату госвласти
В Покрове мужчина снял с карточек родственников более 10 тысяч