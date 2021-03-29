18-летняя футболистка получила 13 суток в Беларуси: "Помни, ты – на стороне добра"

Спортсменку задержали 25 марта во время протестов в День Воли

Новая волна протестов против нынешней власти и президента Александра Лукашенко прокатилась по Беларуси на этой неделе. И задержанных митингующих тоже оказалось предостаточно. Среди них оказалась и 18-летняя футболистка "Минска" Ульяна Асаула. Ранее футболист отбывал срок за протесты в Беларуси.

Ульяна Асаула / Фото: Instagram

Как сообщает tribuna.com, юная спортсменка была задержана 25 марта во время протестов в День Воли и получила 13 суток административного ареста. Ульяну осудили по ч. 1 статьи 24.23 кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

"Очень переживаем за тебя! Но ты на стороне добра, помни это всегда!", "Сил и терпения, держись", – поддерживают Ульяну ее друзья и фоловеры в Instagram.

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Ранее заслуженный тренер Беларуси по футболу Юрий Пышник поддержал агрессию силовиков во время акций протеста: "Бьют и задерживают в Беларуси тех, кто заслуживает".

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