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185 сантиметров божественной красоты! Сексуальная волейболистка ищет мужа для знойной подружки

20 февраля, 18:03

Олег Люлька

Наденьте очки, чтобы не ослепнуть

Одна из самых красивых спортсменок Украины волейболистка Людмила Осачук решила выдать замуж свою подругу по луцкой команде "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Елену Рудык.

"Прошу любить и жаловать, завидная невеста Елена Рудык. Осознанно отдаю женихов. P.S. Не благодарите, мальчики", – написала у себя в Instagram Людмила Осачук

Елена Рудык – слева, Людмила Осачук – справа

Небольшое досье на Елену Рудык

"На самом деле секрет красоты прост: счастье и внутренний покой поддерживают красоту женщины. Это все так просто, что мы забываем. Влюбленная и любимая женщина всегда красива, здесь не надо никаких хитростей", – говорит Елена Рудык

Смотрите больше фото волейболистки-красотки Елены Рудык

Olena Rudyk (@rudychka)

А вот – фото всей луцкой команды волейболисток

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волейбол WAGs волейболистка Людмила Осачук Елена Рудык

Источник: Сегодня|Спорт

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