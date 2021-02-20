185 сантиметров божественной красоты! Сексуальная волейболистка ищет мужа для знойной подружки

Одна из самых красивых спортсменок Украины волейболистка Людмила Осачук решила выдать замуж свою подругу по луцкой команде "Волынь-Университет-ОДЮСШ" Елену Рудык.

"Прошу любить и жаловать, завидная невеста Елена Рудык. Осознанно отдаю женихов. P.S. Не благодарите, мальчики", – написала у себя в Instagram Людмила Осачук

Елена Рудык – слева, Людмила Осачук – справа

Небольшое досье на Елену Рудык

"На самом деле секрет красоты прост: счастье и внутренний покой поддерживают красоту женщины. Это все так просто, что мы забываем. Влюбленная и любимая женщина всегда красива, здесь не надо никаких хитростей", – говорит Елена Рудык