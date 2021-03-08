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3 миллиона за фото Коби и Леброна: за что коллекционеры платят сумасшедшие деньги

8 марта, 17:57

Александр Трикиша

Но это все равно меньше, чем стоит самая дорогая карточка в истории

Коллекционирование спортивной атрибутики давно перестало быть хобби и превратилось в бизнес. Владельцы карточек игроков НБА на продаже зарабатывают миллионы! Накануне на аукционе были проданы карточки Коби Брайанта и Леброна Джеймса суммарно за 3 миллиона долларов.

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Карточка с изображением Коби Брайанта ушла с молотка за 1,79 миллиона долларов, что сделало ее 10-й самой дорогой спортивной картой за всю историю. Изображение легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" вытеснило карточку 1997 года с автографом Майкла Джордана, которая стоила 1,4 млн долларов.

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Через несколько часов была продана карточка с изображением Леброна Джеймса и его подписью. За нее отдали всего 1,29 млн долларов, тем не менее, это позволило Леброну установить рекорд среди карточек, выпущенных с 2004 года по сегодняшний день, сообщает Marca.

ТОП-10 самых дорогих спортивных карточек в истории:

Ранее мы писали, что украинский миллионер добился уникального статуса в НБА. Святослав Михайлюк стал самым долгоиграющим баскетболистом в команде "Детройт Пистонс".

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Источник: Сегодня|Спорт

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