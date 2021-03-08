3 миллиона за фото Коби и Леброна: за что коллекционеры платят сумасшедшие деньги

Но это все равно меньше, чем стоит самая дорогая карточка в истории

Коллекционирование спортивной атрибутики давно перестало быть хобби и превратилось в бизнес. Владельцы карточек игроков НБА на продаже зарабатывают миллионы! Накануне на аукционе были проданы карточки Коби Брайанта и Леброна Джеймса суммарно за 3 миллиона долларов.

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Карточка с изображением Коби Брайанта ушла с молотка за 1,79 миллиона долларов, что сделало ее 10-й самой дорогой спортивной картой за всю историю. Изображение легенды "Лос-Анджелес Лейкерс" вытеснило карточку 1997 года с автографом Майкла Джордана, которая стоила 1,4 млн долларов.

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Через несколько часов была продана карточка с изображением Леброна Джеймса и его подписью. За нее отдали всего 1,29 млн долларов, тем не менее, это позволило Леброну установить рекорд среди карточек, выпущенных с 2004 года по сегодняшний день, сообщает Marca.

ТОП-10 самых дорогих спортивных карточек в истории:

1. Микки Мэнтл (бейсбол), 5,2 млн долларов

2. Лука Дончич (баскетбол), 4,6 млн

3. Майк Траут (бейсбол), 3,9 млн

4. Хонус Вагнер (бейсбол), 3,1 млн

5. Микки Мэнтл (бейсбол), 2,8 млн

6. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,8 млн

7. Хонус Вагнер (бейсбол), 2,5 млн

8. Яннис Адетокунбо (баскетбол), 1,8 млн

9. Леброн Джеймс (баскетбол), 1,8 млн

10. Коби Брайант (баскетбол), 1,79 млн

Ранее мы писали, что украинский миллионер добился уникального статуса в НБА. Святослав Михайлюк стал самым долгоиграющим баскетболистом в команде "Детройт Пистонс".