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31 боец Каштру: "Шахтер" улетел на сборы в Белек

29 января, 13:31

Любомир Луканюк

У "горняков" запланированы три спарринга

Донецкий "Шахтер" улетел в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона УПЛ. К слову, сегодня на сбор в Турцию отправилось и киевское "Динамо".

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял на сбор в Белек 31 футболиста.

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Донецкий клуб запланировал несколько спаррингов на сборах. Первым соперником "Шахтера" станет сербская "Црвена Звезда", с которой "горняки" сыграют 31 января. Также в планах поединки против "Слована" из Братиславы и грузинского "Локомотива".

Ранее мы писали, что "Шахтер" завершил первый тренировочный сбор разгромной победой над "Силексом" из Северной Македонии. "Горняки" победили со счетом – 4:1.

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