400 миллионов на Дворец спорта в Украине: смелый проект комплекса в Чернигове

Еще одна современная спортивная арена появится в скором времени в Чернигове. Возведение комплекса обойдется в 400 миллионов гривен. Такую предварительную стоимость озвучил на совещании в горсовете начальник управления капитального строительства Вячеслав Почеп. Ранее мы писали, что Хмельницкий удивит современной ареной в индустриальном стиле.



Фото Владимир Шумилин

Еще около 7,5 миллионов, по словам Почепа, будет стоить сам проект, который разработал представитель компании "Спортпроект" Владимир Шумилин – сообщает Суспільне.

Дворец спорта в Чернигове/Фото Владимир Шумилин

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Дворец спорта планируют построить в Марьиной роще в Чернигове. За это решение местные чиновники проголосовали в августе 2020 года. Тогда же, по словам проектировщиков, ориентировочная стоимость строительства спорткомплекса составляла 325 000 000 гривен.

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Мы также рассказывали, как будет выглядеть мега-современный Дворец спорта в Житомире за без малого 300 миллионов гривен. Комплекс на 3000 зрителей планируют возвести на пустыре на Старом Бульваре. Дворец спорта сможет принимать соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу, гандболу, бадминтону.

Мы также писали, что новый Дворец спорта в Одессе обойдется в 480 млн грн.