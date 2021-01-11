Грандиозный обман или феноменальный рекорд? Вся правда о 44 победах нокаутом подряд

Ламар Кларк имеет невероятную статистику в боксе, но никогда не будет включен в список лучших. Разбираемся, почему

Американский супертяжеловес Ламар Кларк установил уникальное для бокса достижение – 44 победы нокаутом подряд! И это всего за три года профессиональной карьеры. Рекорд Кларка даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Но вы никогда не найдете его в Зале славы бокса или в списках лучших боксеров в истории. Вы будете правы, если спросите, кто это вообще такой?

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В средней школе Ламар активно занимался спортом и преуспел в бейсболе, футболе и баскетболе. Впрочем, после окончания школы Кларк выбрал неожиданную профессию – занялся птицеводством. И лишь затем в его жизни появился бокс.

Кларк успешно боксировал среди любителей и входил в десятку лучших в Америке. Он выиграл региональный турнир "Золотые перчатки" и дошел до четвертьфинала национального чемпионата, прежде чем решил перейти в профессионалы в 1958 году. Ходили слухи, что Ламар провел два профи боя за три года до этого, но официального подтверждения не нашлось.

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Свой первый бой в профи Ламар провел против другого дебютанта Джона Хикса и одержал победу решением судей. Это был единственный раз, когда Кларк не победил досрочно. Кстати, через две недели он снова встретился с Хиксом и нокаутировал его в третьем раунде.

Больше на ринге Джон не появлялся, а вот Ламар только разогревался. Достигнув отметки в 12 побед, он задумался над тем, чтобы установить рекорд по победам нокаутом. С этого все началось…

13 октября 1958 года он нокаутировал двух человек за одну ночь. 10 ноября досрочно победил еще троих и 28-го добавил еще две победы. 1 декабря Ламар достиг своего пика, нокаутировав шестерых оппонентов за одну ночь! Пятерых в первом раунде и одного – во втором. Первый год в профессионалах он завершил с 30 победами в активе, последние 29 – нокаутом… 11 января 1960 года Кларк нокаутировал Кеннета Хайдена и довел количество своих досрочных побед до 44-х.

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Феноменальный результат, не правда ли? На самом деле, секрет успеха крылся в уровне оппонентов Кларка. В 42 боях 28 раз его соперниками выступали дебютанты, а среди первых 25 оппонентов лишь трое имели хотя бы по одной победе за плечами.

Ламар дрался по всей Юте, в том числе несколько раз в своей средней школе. Его противники, очевидно, были не настоящими профессиональными бойцами, а скорее местными крутыми или не очень парнями, которым каким-то образом удалось получить профессиональную лицензию.

В конце концов, 40 жертв Ламара не смогли одержать хотя бы одну победу в профи, а для большинства из них поединок против Кларка так и остался единственным в карьере, что наталкивает на определенные мысли…

После невероятной серии последовало два поражения, еще одна блеклая победа над неизвестным "мешком" и прощальный бой… против Кассиуса Клея. Да-да, вам не показалось. Но на самом деле для будущей легенды бокса это был лишь шестой бой в профи, он завершил его уже во втором раунде, сломав Ламару нос.

Добавим, что рекорд Ламара на сайте Boxrec не совсем соответствует Книге рекордов "The Ring". Boxrec приписывает ему в общей сложности 43 победы, а "The Ring" включает еще два боя в 1955 году. Правду мы уже не узнаем, ведь Ламар Кларк умер в ноябре 2006 года в возрасте 71 года.

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