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46 ударов! Такой серии пенальти вы еще не видели

24 января, 11:12

Любомир Луканюк

В чемпионате Мексики команды очень долго определяли победителя матча

В третьем дивизионе чемпионата Мексики произошел уникальный случай. Серия пенальти затянулась на 46 ударов!

Встречались команды "Леонес Негрос" и "Минерос де Фреснилльо". Основное время завершилось вничью – 2:2. При том, что хозяева отыгрались на последней минуте, реализовав пенальти.

По регламенту, если матч заканчивается любой результативной ничьей, кроме 1:1, то назначается серия послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

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Обе команды пробили по 23 раза! Серию пенальти выиграл "Минерос де Фреснилльо" со счетом – 20:19.

Ранее мы писали, что Вест Хэм" украинского полузащитника Андрея Ярмоленко вышел в 1/8 финала Кубка Англии. Лондонская команда легко прошла "Донкастер", разгромив соперника со счетом – 4:0. Один из голов в матче забил Ярмоленко.

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