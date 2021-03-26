50-летний боксер нокаутировал дебютанта во втором раунде

Пенсионер из Великобритании развлекается в Таиланде

Никогда не поздно начать карьеру в боксе. Так посчитал 50-летний бывший британский кикбоксер Шон Бардо и уже успел провести второй поединок на профессиональном ринге.

Несмотря на почтенный возраст Бардо дал бой 23-летнему сопернику Дому Борку, для которого этот поединок был дебютным в профи карьере, и нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Ранее мы писали, что пенсионер Тайсон обошел Путина и Вина Дизеля в рейтинге самых сексуальных лысых мужчин. Легендарный боксер занял второе место и проиграл только принцу.

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