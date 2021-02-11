500 волонтеров покинули Токио-2020, глава оргкомитета идет в отставку. Эта Олимпиада хоть кому-то нужна?

Олимпийский Токио штормит. Да что штормит, там уже настоящий цунами. Более 500 волонтеров и три факелоносца эстафеты олимпийского огня не хотят иметь ничего общего с Олимпийскими играми. Причина – сексизм со стороны главы оргкомитета Токио-2020.

Кто виноват?

Неделю назад руководитель организационного комитета Олимпиады-2020 Есиро Мори сказанул лишнего. На заседании оргкомитета Игр обсуждалось требование по увеличению числа женщин в этой структуре. "Совещания с участием большого количества женщин будут затягиваться, – ответил на эту инициативу Мори. – У женщин есть сильная склонность к соперничеству. Если одна участница поднимает руку, чтобы высказаться, все остальные начинают тоже хотеть что-то сказать. В результате все что-то говорят".

"Если мы увеличим количество женщин, нужно будет ограничить время для их выступления. В противном случае, они никогда не остановятся, а это проблема", – заключил Есиро Мори.

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Этими словами Мори вызвал бурю негодования в социальных сетях. Его обвинили в сексизме. Мори быстро извинился, но это не помогло. Волонтеры массово отказываются работать на Олимпиаде.

Что делать?

Сегодня стало известно, что Есиро Мори собрался подать в отставку. Вопрос об отставке чиновника рассмотрят на заседании исполнительного совета оргкомитета 12 февраля. Это мощный удар по Играм, ведь до старта Олимпиады-2020 осталось пять месяцев.

А будет ли Олимпиада?

Международный олимпийский комитет уверяет: больше Игры в Токио переносить не будут. Напомним, изначально Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на 2021 год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа.

Ранее мы писали, что 80 процентов опрошенных японцев выступают за отмену или перенос Олимпийских игр.

Как пройдет Олимпиада?

Организаторы подготовили свод правил для спортсменов. Вот лишь некоторые из них.

Требования для спортсменов на Играх:

Они должны будут использовать мобильное приложение, при помощи которого будут отправлять отчеты о состоянии своего здоровья. Эта информация будет передаваться местным органам здравоохранения

В олимпийской деревне атлеты должны будут максимально избегать физического контакта с окружающими, а также соблюдать дистанцию в два метра

Атлетам запрещено посещать соревнования в качестве зрителей

За две недели до поездки в Токио спортсмены должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус

Смотрите, какие награды подготовили для призеров Олимпиады