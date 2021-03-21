60 тысяч евро за секс с Джоковичем: модель рассказала о скандальной сделке

Недавно мы писали, что в Сербии рекорд Новака Джоковича превратили в национальный праздник. А сейчас стало известно, что против знаменитого теннисиста готовилась провокация.

Сербская модель Наталья Щекич рассказала, что однажды ей предлагали за деньги соблазнить Новака.

"В Лондоне со мной связался какой-то парень. Этого парня считают влиятельным менеджером. Он назначил встречу, а я думала, что речь пойдет о модельном бизнесе. Быстро оказалось, что я ошибалась. Он сказал мне: "Ты должна соблазнить Новака и снять это на видео". Я сразу решила, что это шутка, что где-то тут скрытая камера.

Менеджер говорил, что я получу 60 тысяч евро и поездку в любую точку мира. Я засмеялась: "Это же шутка?". Парень не смеялся и был очень серьезен.

После этого я почувствовала себя униженной. Хотела избить этого менеджера. Я встала и ушла. Надеюсь, что никто другой не соглашался на это предложение", – цитирует Щекич Svet-Scandal.

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Новак Джокович женился в 2014 году на Елене Ристич. Пара воспитывает двух детей – Тару и Стефана.