Версія українською
$ 27,94
32,86

7 лет на этой планете: жена Шевченко трогательно поздравила сына

6 апреля, 14:24

Любомир Луканюк

У Райдера сегодня День рождения

Сегодня самому младшему из сыновей Андрея Шевченко исполнилось 7 лет. В соцсетях Райдера-Габриэля трогательно поздравила мама Кристен Пазик.

"7 лет на этой планете. С Днем Рождения, Райдер. Счастливы, что ты с нами", – написала Кристен в Instagram, проиллюстрировав поздравление подборкой забавных снимков сына.

Реклама

Читайте также: Андрею Шевченко – 44! Он почти лучший тренер в истории сборной Украины. Инфографика

Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, когда наш форвард выступал за Милан. А спустя два года сыграла свадьбу в Вашингтоне. Сейчас супруги воспитывают четырех сыновей – Джордана (16 лет), Кристиана (14 лет), Александра (8 лет) и Райдера-Габриэля (7 лет).

Новости на эту же тему:
дети Андрей Шевченко

Реклама