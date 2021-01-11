Версія українською
$ 28,28
34,91

80 процентов японцев проголосовали против проведения Олимпиады в Токио

11 января, 11:02

Александр Трикиша

Жители Японии недовольны из-за очередного локдауна и обнаружения нового штамма коронавируса

Информационное агентство Kyodo опубликовало результаты телефонного опроса жителей Японии относительно проведения Олимпиады-2022 в Токио. 80 процентов опрошенных жителей Японии выступают за отмену или перенос Олимпийских игр.

Читайте также: Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры: реакция Кремля

35,3% опрошенных высказались за отмену Олимпиады. Еще 44,8% заявили, что Игры снова необходимо перенести. Такие результаты показал опрос на фоне нового локдауна и обнаружения нового штамма коронавируса.

Напомним, что из-за пандемии Олиапиада-2020 была перенесена на год вперед и должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Реклама

Ранее в Украине задались вопросом: как украинские спортсмены поедут на Олимпиаду-2020, если в стране не будет вакцинации? Помочь с вакцинами нашей стране может МОК.

Смотрите сюжет о Ярославе Магучих – лучшей молодой легкоатлетке Европы

Новости на эту же тему:

Как украинские спортсмены поедут на Олимпиаду-2020, если в стране не будет вакцинации Луческу удивил, а УЕФА взбесил. Яркие футбольные эмоции ушедшего года Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры: реакция Кремля Без Олимпиад и ЧМ-2022: чем аукнется России новое наказание за махинации с допингом
Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
Необязательно иметь антитела: ученые узнали, что защищает от КВИ
Как семья Зеленских живет на госдаче в Конча-Заспе