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90 минут смотреть, не отрываясь! Тарас Степаненко записал эмоциональное видео к матчу сборной

24 марта, 20:11

Любомир Луканюк

Полузащитник пропустит игру из-за травмы

Уже совсем скоро начнется отборочный матч ЧМ-2022 Франция – Украина: онлайн смотрите на нашем сайте. К сожалению, из-за травмы игру пропустит полузащитник Тарас Степаненко. Он из Киева держит кулаки за команду.

В поддержку национальной сборной Тарас вместе с семьей записал эмоциональное видео и разместил его в Instagram:

"90 минут смотреть, не отрываясь. Таким и должен быть футбол. Сегодня первая игра сборной после перерыва. Возьму на себя смелость сказать за каждого игрока сборной. Команда сделает все, чтобы каждая минута матча была вам в радость".

Франция – Украина: где смотреть первый матч квалификации ЧМ-2022

Кстати, мы проведем стрим-трансляцию матча Франция – Украина на нашем канале в YouTube!

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Сборная Украины ЧМ-2022 сборная Франции Тарас Степаненко

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