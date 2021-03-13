"А где сиськи?" Новый поворот в истории с удаленным фото украинской красотки из UFC

Украинская звезда смешанных единоборств вернула на свою страницу снимок, за который ее назвали "проституткой"

Единственная украинка в UFC Марина Мороз, проживающая в Майами, разместила необычное фото в Instagram, показав, как она в шортах и откровенном бюстгальтере ходит верх ногами.

"Кто еще так умеет?" – обратилась к своим фолловерам девушка.

Вместо ответа один из подписчиков задал Марине вопрос: "А где сиськи?". На что Мороз отшутилась: "Дома оставила".

Напомним, ранее Марина Мороз опубликовала соблазнительный снимок, как она в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из фолловеров в комментариях тогда назвал спортсменку "проституткой". А впоследствии Мороз удалила этот снимок.

Однако история получила продолжение. Сегодня Мороз вернула скандальное фото на свою страницу в Instagram, разъяснив: "Я опубликовала его снова. Ранее оно исчезло, потому что хейтеры подали жалобу. На фото в купальнике, представляете?".

Свой последний бой украинка провела в мае прошлого года, когда победила Майру Буэно Силву. Теперь 5 июня в Лас-Вегасе Мороз предстоит встретиться с француженкой Манон Фиоро по прозвищу Зверь.

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