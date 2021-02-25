Версія українською
$ 27,95
33,93

А как же Пеле или Марадона? Златан назвал лучшего футболиста в истории

25 февраля, 21:17

Любомир Луканюк

Швед в восхищении от игры Роналдо

Знаменитый форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

Читайте также: Смотрим и балдеем! Ибра забил 500-й гол в клубной карьере

"Роналдо – это феномен. Всегда говорю: есть футболисты, кто играет, а есть те, кто является игрой. Для меня он и есть игра.

Все хотели играть так, как он, все хотели стать им. Он полностью изменил игру. Как он двигался, как обводил. Для меня он, без сомнения, лучший игрок в истории", – сказал Ибрагимович в видео Discovery + Sport.

Реклама

Читайте также: Рейтинг лучших бомбардиров века: есть Мальдивы и Сингапур, но без Украины

Кстати, недавно британский журнал FourFourTwo провел опрос на лучшего бразильского футболиста всех времен. Журналисты выбрали 32 игроков и определили величайшего в истории по олимпийской системе. В итоге Роналдо получил 59,9% голосов и опередил Пеле.

Новости на эту же тему:
Златан Ибрагимович Роналдо

Реклама

Новости партнеров

Шуфрич шокировал украинцев: это не смогли вырезать из эфира
Чем закончится конфликт Украины с РФ: одна фраза Арестовича
Четыре вредные привычки, повышающие шансы умереть от COVID-19