А как же Пеле или Марадона? Златан назвал лучшего футболиста в истории

Знаменитый форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

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"Роналдо – это феномен. Всегда говорю: есть футболисты, кто играет, а есть те, кто является игрой. Для меня он и есть игра.

Все хотели играть так, как он, все хотели стать им. Он полностью изменил игру. Как он двигался, как обводил. Для меня он, без сомнения, лучший игрок в истории", – сказал Ибрагимович в видео Discovery + Sport.

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Кстати, недавно британский журнал FourFourTwo провел опрос на лучшего бразильского футболиста всех времен. Журналисты выбрали 32 игроков и определили величайшего в истории по олимпийской системе. В итоге Роналдо получил 59,9% голосов и опередил Пеле.