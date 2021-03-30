А Роналду не смешно: серб из МЮ потроллил португальцев за незасчитанный гол в отборе на ЧМ

Скандал в отборочном матче чемпионата мира между сборными Сербии и Португалии получил продолжение. Напомним, тогда рефери не засчитал гол Криштиану, не увидев, как мяч пересек линию. После чего Роналду в матче Сербия – Португалия со злости выбросил капитанскую повязку.

В связи с тем эпизодом сегодня сербский защитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич решил потроллить одноклубника Бруну Фернандеша. Возле шкафчика, где переодевается португалец, Матич повесил плакат со скандальным моментом, прикрепив его пластырем. Правда, в фоторедакторе линию он подвинул в ворота, из-за чего мяч оказался прямо на ней.

"Всего лишь на линии. Теперь все ясно?", – обратился Неманья к Бруну и к Криштиану, в шутку намекая, что гола не было.

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Из-за ошибочного решения судей в добавленное время поединок завершился ничьей 2:2. Сам Неманья в нем не играл, из-за чего получил возможность нашкодить Фернандешу в клубной раздевалке МЮ.

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