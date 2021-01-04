А вам слабо? Жена капитана "Динамо" поразила стойкой на голове

Анна Сидорчук продолжает делиться своими фотографиями с отдыха на Мальдивах. Семья капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорчука отправилась на райские острова перед Новым годом.

Анна уже успела засыпать соцсети шикарными снимками:

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Сегодня девушка поразила своих подписчиков в Instagram стойкой на голове. Анна релаксирует на берегу океана.

Добавим, что перед вылетом Сергей Сидорчук посетовал, что до конца еще не очухался после COVID: "Есть у коронавируса специфические последствия".

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