А вот и не Луческу! Суркис рассказал, кто должен был стать тренером "Динамо" прошлым летом

Первое предложение хозяева "Динамо" сделали Реброву, но тот от возвращения в киевский клуб отказался

Вместо Мирчи Луческу прошлым летом "Динамо" должен был возглавить коуч "Ференцвароша" Сергей Ребров. Он был кандидатом номер один на пост нового коуча киевлян после отставки Алексея Михайличенко, но от поступившего ему от братьев Суркисов предложения отказался.

Об этом рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис.

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"Сейчас, когда встал вопрос о смене тренера летом, естественно, первый звонок был Реброву. Более того, ему позвонил мой брат, я его попросил – это было наше совместное решение. Ребров отказал, потому что он подписал контракт – сейчас ходят разные слухи, что он договорился со сборной. Но это его право, ему был первый звонок, но он отказался", – поведал Игорь Суркис в программе "В гостях у Дмитрия Гордона"

Мирча Луческу и Сергей Ребров / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Отметим, что в 2014-2017 годах Сергей Ребров уже работал главным тренером "Динамо". Под его руководством киевляне дважды стали чемпионами Украины и в последний, на данный момент, раз в истории клуба играли в плей-офф Лиги чемпионов.

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В нынешней Лиге чемпионов "Динамо" Мирчи Луческу обыграло "Ференцварош" Сергея Реброва в борьбе за третье место в группе и попадание в весеннюю часть Лиги Европы.