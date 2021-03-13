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А ждали медаль! Джима завалила гонку преследования в Чехии

13 марта, 19:15

Олег Люлька

С пятой строчки, откуда можно было атаковать тройку призеров, Юлия откатилась на 15-е место

Юлия Джима – без медали в женском пасьюте на этапе Кубка мира в Чехии. Украинка после успешного спринта стартовала пятой, но финишировала в гонке преследования лишь 15-й, не очень быстро бежав, да еще и допустив три промаха.

Выиграла же гонку преследования в Нове-Место норвежка Тириль Экхофф.

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Гонка преследования. Женщины

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Ранее в мужском пасьюте Дмитрий Пидручный взлетел на 12 мест. Стартовав 35-м после спринта, он финишировал 23-м. А золотой дубль оформил француз Кантен Фийон Майе, ранее выигравший и спринт.

Напомним, 43-м в мужском пасьюте должен был стартовать еще один украинец Артем Прима, однако главный тренер нашей сборной Юрай Санитра решил приберечь Приму на воскресную эстафету.

Смотрите, как Юлия Джима ранее брала медаль на Кубке мира

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня|Спорт

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