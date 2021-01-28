Версія українською
$ 28,17
34,12

Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода

28 января, 23:42

Любомир Луканюк

Клаудиа Гаделья решилась на откровенный снимок

Боец смешанных единоборств Клаудиа Гаделья опубликовала обнаженное фото на своей странице в соцсетях. Ранее Гаделья тренировалась в бронежилете.

"Знать себя настолько хорошо, что отражение в зеркале других людей совершенно неважно. Это свобода", – подписала фото Клаудиа.

Клаудиа Гаделья – семикратная чемпионка Бразилии и трехкратная чемпионка мира по джиу-джитсу. Девушка владеет черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, а также имеет степень бакалавра по праву. В смешанных единоборствах 32-летняя спортсменка провела 23 боя – 18 раз победила и 5 раз потерпела поражение. Девушка выступает в UFC с 2014 года. В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории занимает 15 место.

Также в соцсетях можно найти много сексуальных фото Клаудии.

Читайте также:

Новости на эту же тему:
UFC смешанные единоборства Клаудиа Гаделья

Реклама

Новости партнеров

Як виглядає найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені