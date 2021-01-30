Александр Зинченко станет чемпионом Англии! Так решил суперкомпьютер

Александр Зинченко может уже покупать шампанское. Если конечно верит данным суперкомпьютера от компании по обработке данных FiveThirtyEight. Он предсказал победителя английской Премьер-лиги сезона-2020/21.

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По расчетам вычислительной машины, "Манчестер Сити" станет чемпионом Англии в этом сезоне.

"Каждая команда имеет рейтинг атаки и рейтинг защиты. Рейтинг атаки – это голы, которые команда, как ожидается, забьет в среднем. Рейтинг защиты представляет собой ожидаемое количество пропущенных мячей. Эти рейтинги дают общий рейтинг SPI, процент доступных очков. Победа оценивается в три балла, ничья – в одно очко, а за поражение очков не дается", – сообщается на сайте организации.

Исходя из алгоритмов, чемпионом с 85 очками станет "Манчестер Сити". Вторым с отставанием в 12 баллов будет "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" отстанет от мерсисайдцев на два очка.

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Согласно прогнозу вылетят из АПЛ "Фулхэм", "Шеффилд" и "Вест Бромвич".

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Актуальная турнирная таблица чемпионата Англии: