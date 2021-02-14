"Александрия" на нейтралке обыграла "Мариуполь": видео победного гола

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" потерпел поражение от "Александрии" со счетом 0:1. Эта битва середняков УПЛ проходила на нейтральной "Славутич-Арене" в Запорожье, так как на домашнем стадионе мариупольцев еще не завершена реконструкция.
Читайте также: LOVEхаки для влюбленных ко Дню святого Валентина
Автором единственного гола в поединке "Мариуполь" – "Александрия" стал 31-летний форвард формальных гостей Артем Ситало, который на 38-й минуте сумел избежать офсайда, получая пас из глубины, и с линии штрафной площадки пробил низом в дальний угол ворот Олега Кудрика.
Видео гола Ситало
Благодаря этой победе над "Мариуполем" "Александрия" поднялась на шестое место в турнирной таблице АПЛ и сохраняет шансы на попадание в еврокубки.
Читайте также: "Все равно, какой гимн петь?" В Беларуси укололи Милевского за исполнение с рукой на сердце "Ще не вмерла"
Отметим, что лидером чемпионата Украины после 14 туров остается "Динамо". На три очка от киевлян отстает "Шахтер", в воскресенье не сумевший обыграть "Колос" – 0:0.
Новости на эту же тему:"Шахтер" сыграл вничью с "Колосом" в перенесенном матче чемпионата Украины "Колос" – "Шахтер": онлайн матча чемпионата Украины в День Валентина Киев не резиновый: еще один матч чемпионата Украины перенесли в столицу "Все равно, какой гимн петь?" В Беларуси укололи Милевского за исполнение с рукой на сердце "Ще не вмерла"