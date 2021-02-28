Версія українською
$ 27,93
34,15

Альварес уничтожил Йылдырыма за три раунда: турок отказался продолжать бой

28 февраля, 08:22

Александр Трикиша

Уже в мае Сауль проведет свой следующий бой против Билли Джо Сондерса

Мексиканский боксер Сауь Альварес легко победил своего соперника Авни Йылдырыма из Турции и защитил титулы WBC и WBA Super в суперсреднем весе. "Канело" являлся безоговорочным фаворитом встречи и доказал свое преимущество в ринге.

Читайте также: "Новозеландский Кличко" избил до крови земляка и жаждет "скальпа" Усика

Уже после третьего раунда угол Йылдырыма отказался продолжать бой. Перед этим турок побывал в нокдауне.

Для Альвареса эта победа стала 55-й на профессиональном ринге и 37-й – досрочной. Единственное поражение в карьере он потерпел от Флойда Мейвезера еще в 2013 году. Также на счету Альвареса две ничьих.

Йылдырым потерпел третье поражение в карьере. Турецкий боксер проиграл свой второй титульный бой. Также на его счету 21 победа.

Интересно, что на портале boxrec.com появился следующий бой Сауля Альвареса. По информации источника, 8 мая мексиканец выйдет на ринг против чемпиона WBO Билли Джо Сондерса. Это будет третий бой "Канело" за последние полгода – до этого он дрался в декабре и победил Каллума Смита.

Ранее мы писали, что одной левой нокаутировали 148 килограммов ада: видео убойного хука. Новозеландский "малыш" Хэми Ахио превратил своего соперника-великана в отбивную.

Новости на эту же тему:

Одной левой нокаутировал 148 килограммов ада: видео убойного хука Альварес – Йылдырым: во сколько и где смотреть бой лучшего боксера мира "Новозеландский Кличко" избил до крови земляка и жаждет "скальпа" Усика Боксер сложился в обратную сторону: нокаут года, о котором никто не знал
бокс нокдаун Сауль Альварес Авни Йылдырым

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Внук Ярмоленко женился на бизнес-леди, которая старше на 12 лет
Певица Halsey ждет ребенка: кто отец?
В Узбекистане вводится система «отпуск для семейных путешествий»