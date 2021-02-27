Альварес – Йылдырым: во сколько и где смотреть бой лучшего боксера мира

Все о трансляции поединка за два чемпионских пояса

Рано утром в воскресенье, 28 февраля, лучший боксер современности Сауль Альварес проведет поединок против Авни Йылдырыма. На кону боя будут стоять WBC и WBA Super в суперсреднем весе, которые принадлежат мексиканцу.

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Альварес проведет свой второй бой за три месяца – в декабре "Канело" единогласным решением судей победил Каллума Смита, который был на 18 см выше мексиканца и имел размах рук на 19 см больше. Эта победа стала для Сауля 54-й на профессиональном ринге. Единственное поражение в карьере он потерпел от Флойда Мейвезера еще в 2013 году. Также на счету Альвареса две ничьих.

Его соперником будет 29-летний представитель Турции и обязательный претендент по линии WBC Авни Йылдырым. На счету турка 21 победа при двух поражениях в профи. В предыдущем поединке в феврале 2019 года Авни уступил Энтони Дирреллу титульный поединок за пояс WBC. Тем не менее, он получил еще один шанс побороться за звание чемпиона мира.

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Букмекеры о бое Альварес – Йылдырым:

Букмекеры не сомневаются в победе Альвареса: коэффициент на его победу по очкам составляет 9.00, нокаутом – 1.07. Вероятность досрочной победы Йылдырыма оценивается коэффициентом 19.00, а по очкам выиграть у него еще меньше шансов – 26.00. Эксперты считают, что бой завершится победой Альвареса в третьем или четвертом раундах (3.40).

Где смотреть бой Альварес – Йылдырым:

Бой начнется не ранее 02:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок на украинском ТВ не покажут, но его можно будет смотреть в подписке на стриминговой платформе DAZN.

Смотрите, на какой яхте отдыхает Сауль Альварес: