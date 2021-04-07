Америка выступила против Китая! Громкое заявление Госдепа

Власти США рассматривают идею бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

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"Мы желаем обсудить идею бойкота с нашими союзниками, – передает Financial Times слова Прайса. – Мы продолжим тесно консультироваться с союзниками и партнерами, чтобы определить наши общие проблемы и выработать общий подход".

Ранее с призывами бойкотировать Олимпиаду-2020 выступило порядка 200 правозащитных организаций. Причиной послужили доклады о массовых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), в которых отмечается, что более миллиона уйгуров-мусульман содержатся в лагерях для интернированых.

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В марте США совместно с ЕС, Великобританией и Канадой ввели санкции в отношении китайских чиновников, участвующих в выработке политики в отношении Синьцзяна, что вызвало ответные меры со стороны Пекина. Власти Китая назвали информацию о происходящем в СУАР "ложной" и "несовместимой с реальностью".

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В ежегодном докладе Госдепартамента по правам человека, опубликованном 30 марта, политика Китая в Синьцзяне была названа геноцидом. "В Китае правительственные власти совершили геноцид против уйгуров, которые преимущественно являются мусульманами, и преступления против человечности, включая тюремное заключение, пытки, принудительную стерилизацию, преследование уйгуров и членов других религиозных и этнических меньшинств", – говорится в докладе.

США всего раз бойкотировали Игры – в 1980 году в Москве. Такое решение было принято из-за ввода войск СССР в Афганистан.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters