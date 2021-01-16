Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров последнего десятилетия

Наставник сборной Украины за четыре года совершил заметный прорыв с командой

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список лучших наставников национальных команд за последнее десятилетие. В ТОП-20 от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) бывший форвард "Милана" расположился на 17 месте. Ранее мы писали, что Андрей Шевченко может возглавить "Челси".

Андрей Шевченко / Фото: УАФ

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Первое место рейтинга занял наставник сборной Германии Йоахим Лев, набравший 155 очков и приводивший Германию к "золоту" ЧМ-2014. За немцем расположился тренер действующих чемпионов мира – сборной Франции – Дидье Дешам (101 балл). Третья позиция у наставника команды Бразилии Тите (81). Андрей Шевченко набрал 24 очка и оказался на 17-й строчке из 20-ти.

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Лучшие тренеры сборных

1. Йоахим Лев (Германия) – 155 очков

2. Дидье Дешам (Франция) – 101

3. Тите (Бразилия) – 81

4. Оскар Табарес (Уругвай) – 74

5. Фернанду Сантуш (Португалия) – 74

6. Висенте дель Боске (Испания) – 72

7. Роберто Мартинес (Испания) – 70

8. Хосе Пекерман (Аргентина) – 55

9. Марк Вильмотс (Бельгия) – 43

10. Гарет Саутгейт (Англия) – 43

...17. Андрей Шевченко (Украина) – 24

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил сборную Украины после проваленного Евро-2016. За четыре года 44-летний наставник вывел команду в элитный дивизион Лиги наций и в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

Ранее было раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались.

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