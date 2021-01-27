Андрей Шевченко зажег свечку в память жертв Холокоста

Главный тренер сборной Украины по футболу высказал свою позицию в соцсетях

В среду во всем мире отмечают день памяти жертв Холокоста. Присоединились к тем, кто высказал свое мнение и скорбит, и некоторые представители украинского спорта. В частности, наставник футбольной сборной Андрей Шевченко. 44-летний тренер поделился эмоциями на своей страничке в соцсетях.

Также сегодня сборная Украины получила 15-го соперника на 2021 год.

Шевченко разместил картинку в "историях" Instagram с рисунком свечи, надписью на английском языке и двумя значками-эмодзи.

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Сегодня же Президент Украины Зеленский высказал свое мнение о Холокосте.

Андрей Николаевич нечасто пишет в соцсетях. Обычно он вспоминает свою карьеру игрока, привлекает внимание к матчам сборной Украины, отмечает события крупного международного масштаба и порой радует семейными фото. Недавно Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров последнего десятилетия. В последние недели его сватали на пост рулевого лондонского "Челси" на место Фрэнка Лэмпарда, но в Англию приехал немецкий специалист Томас Тухель.

Смотрите сюжет о почтении памяти жертв Холокоста: