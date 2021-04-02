Тяжелый выезд лидеров: анонс и расписание трансляций 20-го тура УПЛ

После паузы на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года возобновляется украинская Премьер-лига. Лидеры сыграют в воскресенье с клубами, которые ведут борьбу за попадание в Лигу Европы. Киевляне будут гостить в Александрии, а "горняки" поедут в Полтаву.
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Пятница, 2 апреля
19:00 Днепр-1 – Львов
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1,47 – 4,45 – 6,80
Суббота, 3 апреля
14:00 Мариуполь – Ингулец
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2,41 – 3,25 – 3,05
17:00 Рух – Заря
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 5,30 – 3,90 – 1,64
19:30 Десна – Олимпик
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1,57 – 4,20 – 5,70
Воскресенье, 4 апреля
14:00 Минай – Колос
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 3,50 – 3,45 – 2,10
17:00 Ворскла – Шахтер
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 8,80 – 4,60 – 1,39
19:30 Александрия – Динамо
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 5,30 – 4,10 – 1,62
Смотрите трансляции матчей УПЛ на OLL.TV.
Турнирная таблица
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