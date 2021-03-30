Анонс полуфинальной серии УХЛ: когда и где смотреть матчи

Для выхода в финал нужно одержать четыре победы над своим соперником

30 марта стартует полуфинальная стадия плей-офф Украинской хоккейной лиги. В ее рамках серии будут длиться до четырех побед одной из команд. За выход в финал сражаются Донбасс, Днепр, Кременчук и Сокол.

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Донбасс – Днепр

Когда: 30 марта, 17:55

Где смотреть: канал XSPORT

Победитель регулярного чемпионата Донбасс пробился в полуфинал плей-офф напрямую и пропускал стартовый раунд. В последний раз команда Игоря Чибирева играла еще 18 марта, так что до момента первого матча против Днепра пауза в выступлениях составит почти две недели. Кто от этого выиграет, а кто проиграет – вопрос, как всегда, риторический.

Донбасс и Днепр неизменно пересекаются в плей-офф. В первом сезоне херсонецев в УХЛ это произошло в финальной серии, и тогда дончане одержали победу в пяти матчах. Спустя полтора года команды встретились уже в полуфинале, и серия опять осталась за Донбассом – 4:2.

В регулярном чемпионате УХЛ этого сезона команды сыграли между собой пять раз. Еще один матч в Херсоне не состоялся из-за финансовых проблем Днепра и бойкота игроков команды – тогда "щукам" было засчитано техническое поражение.

Самым результативным игроком противостояния команд в регулярном чемпионате стал Андрей Бирюков, набравший за пять встреч 8 (2+6) очков, у Днепра больше всех набрал Евгений Гасников – 5 (1+4) очков.

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Днепр в серии первого раунда в трех матчах оставил за бортом плей-офф Краматорск. Херсонцы проиграли первый матч, но затем выиграли два последующих, а главной звездой серии стал вратарь "Днепра" Александр Хомутов.

Кременчук – Сокол

Когда: 31 марта, 17:55

Где смотреть: канал XSPORT

Кременчук выиграл у Сокола борьбу за второе место регулярки благодаря победе в последнем очном матче – 8:1. Благодаря этому "горожане" гораздо легче прошли первый раунд, не испытав проблем в двух матчах против Белого Барса, а вот Сокол потратил максимальные три встречи для того, чтобы пройти Мариуполь.

Кременчук гораздо более опытная команда в кубковых боях, которая сейчас ставит перед собой задачу защитить чемпионский титул, а вот молодой, но задорный Сокол только дебютирует в сражениях навылет. Наверное, именно в этом заключается главное преимущество "горожан" в будущей серии.

В регулярном чемпионате команды поровну разделили победы – 3:3. Причем, что любопытно, по две из них каждая команда одержала на выезде. Поражение 1:8 от Кременчука в последней игре регулярки стало для Сокола самым разгромным в сезоне.

Самым результативным игроком Кременчука в противостояниях с Соколом стал второй бомбардир регулярного чемпионата Андрей Денискин – 7 (5+2) очков. У Сокола столько же набрал Антон Рубан – 7 (3+4).