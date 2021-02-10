Аппетитная "малышка" ко Дню Влюбленных: страстный образ дочери футболиста

Сексуальная дочь известного английского футболиста и скандалиста Пола Гаскойна Бьянка продолжает напоминать, что День влюбленных уже близко. А фото шикарной блондинки в нижнем белье просто сводят с ума ее подписчиков. Ранее мы писали, что горячая дочь легенды футбола уже готова ко Дню Валентина.

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"Малышка". Какие планы на День Валентина?", – поинтересовалась Бьянка в откровенном зеленом комплекте, который активно рекламирует.



Из-за зеленого цвета Бьянку заподозрили в любви к "Селтику", но не уставали восхищаться девушкой: "аппетитная", "страстная", "слюнки текут".

Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем. Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.

Бьянка, которую природа наградила красивым телом, стала известна после участия в реалити-шоу. Далее последовали участия в различных телешоу вперемешку со скандалами – девушка крутила с бойцом смешанных единоборств CJ Meeks, но изменила ему с футболистом Джейми О'Харой. Сейчас она встречается с модным фитнес-тренером Крисом Бойсоном.

Тем не менее Бьянка сделала весьма успешную карьеру модели, особенно востребована у производителей нижнего белья. Также ее регулярно зовут на съемки различных календарей.

Ранее мы писали, что успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом.

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