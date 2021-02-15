"Арбитр лишил "Шахтер" пенальти в матче с "Колосом": анализ работы судей в 14 туре УПЛ

Михаил Метревели, эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3", специально для Спорт.Сегодня продолжает регулярный обзор судейских итогов тура украинской Премьер-лиги. Все матчи, все спорные момент 14-го тура УПЛ – в фокусе Метревели.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

Мороз, весенне-зимние поля, снег – все эти факторы сильно усложнили работу арбитров в первом туре после зимнего перерыва. Не смотря на то, что в большинстве своем матчи напоминали хоккейные поединки, в целом судьи справились с трактовкой сложных эпизодов. Значительно возросло количество карточек в матчах, что можно спокойно объяснить скользким полем, но в целом обошлось без дополнительной грубостей. Однако, как и в любом туре, в этом было несколько сильно спорных моментов связанных с назначением 11 метровых. Разобрать где на скользком поле был пенальти, а где игрок просто поскользнулся – было не так просто.

"Минай" – "Львов"

Арбитр: Александр Дердо. Для арбитража матч был сравнительно легкий. Команды допускали фолы, но играли без особой грубости и спорных моментов. VAR на матче не работал.

В матче был один ключевой эпизод. На 13-й минуте Альваро принял мяч на половине поля "Миная" в полном одиночестве и реализовал выход один на один. Могло показаться, что игрок "Львова" находится в очевидном офсайде, но арбитры верно зафиксировали гол. Бразилец в момент паса от партнера находился еще на своей половине поля, так что офсайда не могло быть по определению.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Заря" – "Десна"

Арбитр: Анатолий Абдула. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды совершали много фолов и играли довольно грубо. Также были сложные погодные условия. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 6-й минуте Сайядманеш вошел в штрафную "Десны" и упал после борьбы с Имерековым. Арбитр дал продолжить игру и был прав. Борьба была в рамках правил и форвард "Зари" падал по своей инициативе.

На 30-й минуте Фаворов в штрафной выбил мяч из-под ног Будковского и тот попал в руки лежащему на газоне Вернидубу. Арбитр дал продолжить игру. Эпизод был сложным, но арбитр скорее ошибся. Вернидуб остановил полет мяча рукой и было именно движение руки к мячу. Возможно, арбитр посчитал, что нарушения не было, поскольку мяч летел в сторону от ворот, но эпизод тянул на пенальти.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Динамо" – "Олимпик"

Арбитр: Максим Козыряцкий. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды грубо играли в первом тайме, плюс матч проходил при сложных погодных условиях. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 42-й минуте Беседин замкнул прострел с фланга и забил гол, но арбитр взятие ворот не засчитал. Это верное решение. Форвард "Динамо" забивал из очевидного офсайда.

На 76-й минуте Нкенг прямой ногой сделал накладку Шапаренко. Арбитр показал игроку "Олимпика" вторую желтую карточку и был прав. Фол был грубым и тянул на предупреждение, которое оказалось вторым.

На 86-й минуте Лебеденко в подкате сзади сбил врывающегося в штрафную Цыганкова. Арбитр сначала оценил эпизод на желтую карточку, но после просмотра VAR изменил решение и показал игроку "Олимпика" прямую красную. Это верное решение. Действия защитника дончан можно расценить как фол последней надежды, поскольку Цыганков выходил один на один с вратарем.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Шахтер"

Арбитр: Игорь Пасхал. Матч был средним для арбитража. Одна из команд играла довольно грубо и возникал ряд спорных эпизодов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 56-й минуте Коноплянка в штрафной наносил удар поворотам и попал в руку Петрову. Арбитр дал продолжить игру и был не прав. "Шахтер" должен был пробивать пенальти т.к. рука увеличивала объем тела и от бицепса игрока "Колоса" мяч отскочил уже ему в грудь, но арбитр лишил "горняков" такой возможности. Арбитр на VAR зря не посоветовал Пасхалу просмотреть видеоповтор.

На 70-й минуте Марлос ворвался в штрафную "Колоса" и упал после борьбы с Черноморцем. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок "Шахтера" зацепился за свою же ногу и просто не удержал равновесие.

На второй компенсированной минуте ко второму тайму Фернандо упал в штрафной "Колоса". Арбитр не отреагировал на эпизод, после чего посмотрел повтор VAR и дал продолжить игру. Снова верное решение арбитра. Фернандо сам зацепился за ногу Черноморца. Защитник "Колоса" не ставил подножку и даже не видел Фернандо, так как смотрел на летящий с фланга мяч.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Мариуполь" – "Александрия"

Арбитр: Александр Шандор. Для арбитража матч был сравнительно легким. Команды старались играть корректно и спорных моментов практически не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 17-й минуте Топалов упал на газон после борьбы с Вантухом, после чего лежа отмахнулся ногой от соперника. Арбитр зафиксировал фол, но не показал игроку "Мариуполя" желтую карточку. Эпизод нужно было трактовать как неспортивное поведение, так что Топалов должен был получить предупреждение.

В начале второго тайма Очеретько упал в штрафной после борьбы с Лучкевичем. Арбитр показал игроку "Мариуполя" желтую карточку за симуляцию. Это верное решение. Контакт со стороны игрока "Александрии" был, но Очеретько падал слишком картинно и явно по своей воле.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Рух" – "Ворскла"

Арбитр: Юрий Иванов. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды часто фолили и был ряд спорных эпизодов. VAR на матче не работал.

На 16-й минуте Альюн в штрафной пытался выбить мяч из-под ног Климчука и ударил его по ноге. Арбитр назначил пенальти в ворота "Ворсклы". Эпизод сложный, но скорее арбитр прав. Защитник полтавчан частично сыграл в мяч, но при этом практически одновременно ударил соперника в ногу. Поэтому нельзя сказать, что изначально Альюн сыграл в мяч. Основания для пенальти были.

На 76-й минуте Кухаревич упал в штрафной после борьбы с игроками "Ворсклы". Арбитр по итогам эпизода назначил угловой. Это ошибка. Форвард "Руха" откровенно симулировал и должен был получать желтую карточку, а "Ворскла" – пробивать штрафной удар.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Днепр-1" – "Ингулец"

Арбитр: Сергей Бойко. Для арбитража матч был средней тяжести. Одна из команд часто нарушала правила и обе команды допускали грубые фолы. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 18-й минуте Когут пробивал по воротам в штрафной и мяч попал в руку Ситчинаве. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Рука игрока "Ингульца" находилась в естественном положении и он пытался спрятать ее за спину. Игры рукой не было, как и пенальти.

На 89-й минуте Плохотнюк атаковал Дугласа и врезался ему в ногу. Арбитр показал игроку "Ингульца" вторую желтую карточку и был прав. Фол действительно был грубым и должен был наказываться предупреждением.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги после 14 туров:

Средняя оценка и оценки по турам: