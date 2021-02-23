Арбитр подает в суд на тренера, "получившего желтую карточку за украинский язык"

Четвертый арбитр скандального матча "Львов" – "Колос" (0:2) Николай Кривоносов планирует обратиться в суд за клевету после инцидента с главным тренером хозяев Виталием Шумским. Об этом сообщает "Бомбардир".
Напомним, тренер "Львова" получил предупреждение на 67-й минуте встречи. Как заявил Шумский, главный арбитр Виктор Копиевский наказал его желтой карточкой из-за замечания в адрес четвертого судьи Кривоносова с требованием говорить на украинском языке.
"Я хочу общаться на украинском языке, а мне за это дают желтые карточки", – заявил Виталий Шумский после матча
По словам же арбитров, тренер получил "горчичник" за системные замечания в грубой форме в адрес судей и публичные претензии в течение игры.
Отметим, что комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола инициировал проверку по этому скандалу во Львове. Арбитры уже написали свои пояснения.
Читайте также: 15-летняя тиктокерша извинилась после скандальных слов об украинском языке (видео)
Вместе с тем языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к президенту УАФ Андрею Павелко с просьбой дать объяснения по инциденту.
Новости на эту же тему:Одесских чиновников отправят на курсы украинского языка 15-летняя тиктокерша извинилась после скандальных слов об украинском языке (видео) За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове Украинский и история для абитуриентов из Крыма и с Донбасса: какие могут быть проблемы