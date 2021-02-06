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Арбитр показал красную карточку собаке, выбежавшей на поле

6 февраля, 10:12

Александр Трикиша

Пес отказался покидать поле и поединок прошлось завершить досрочно

Забавный случай произошел в товарищеском матче между сербскими командами "Колубара" и "Раднички". Четыре раза встречу прерывал пес, выбегавший на поле. После очередной остановки нервы главного арбитра сдали, и он… показал собаке красную карточку.

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Впрочем, пес проигнорировал требование рефери и остался на поле, а команды решили не доигрывать матч, ведь на тот момент "Колубара" вела в счете 3:0.

Ранее мы писали, что пес украл бутсу у футболиста и сорвал матч: забавное видео. Футболист, убравший животное с поля, решил забрать его домой. Забавный случай произошел в Боливии.

Ранее мы писали, что турецкий пес прервал поединок с участием "Днепра-1": животное пришлось выносить с поля на руках. Контрольный поединок был остановлен на некоторое время.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня|Спорт

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