"Арене Львов" намерены присвоить имя Степана Бандеры

Депутаты Львовского областного совета обратились в Кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта касательно переименования стадиона "Арена Львов" в "Арену Львов" имени Степана Бандеры.

Это предложение поддержали 68 депутатов, не голосовало – 7, сообщает у себя в Facebook депутат Ольга Березюк.

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Отметим, что "Арена Львов" для сборной Украины является самым фартовым стадионом среди тех, где она проводит свои матчи в последние годы. Тут "сине-желтые" ни разу не проиграли, выиграв 11 встреч при 2 ничьих.

"Арена Львов" / Фото: Facebook

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Ранее Центральному стадиону Тернополя присвоили имя Романа Шухевича. Против этого выступил посол Израиля в Украине Джоэль Лион, заявив: "Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя пресловутого гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения".

Польша последовала примеру Израиля и тоже возмутилась присвоению арены в Тернополе имени Шухевича.

В МИД Украины, комментируя эти протесты, заявили: "Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Тогда как дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

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