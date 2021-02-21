"Арсенал" – "Манчестер Сити": онлайн матча чемпионата Англии

Встреча начинается на "Эмирейтс" в 18:30 воскресенья по киевскому времени

В воскресенье проходят еще четыре матча 25-го тура английской Премьер-лиги. В одном из них, в Лондоне, "Арсенал" принимает "Манчестер Сити". Испанский наставник "канониров" Микель Артета противостоит своему бывшему боссу Хосепу Гвардиоле. Наш сайт ведет онлайн с оперативными комментариями и интересными мультимедиа.

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"Арсенал" – "Манчестер Сити"

45+2’ Перерыв Первая половина завершилась фолом Джаки против Бернарду Силвы. 44’ После небольшой паники на левом фланге защиты "Сити" удар нанес Пепе, но неудачно мяч лег на ногу и поскакал мимо. 42’ Зинченко дважды успешно разряжает обстановку в своей штрафной, вынося мяч головой. 40’ Такое ощущение, что МанСити надоело позиционно атаковать, и парни Гвардиолы отдали инициативу "канонирам". Первый угловой заработал "Арсенал". 36’ Неплохую позиционную атаки провели хозяева, но молодой норвежец Мартин Эдегор после навеса слева на дальней штанге не сумел обработать мяч. 33’ Позиционное преимущество остается у гостей, но голевых моментов у обоих соперников маловато... Мяч после подачи Зинченко слева вынесли из штрафной. 27’ Контратака подопечных Артеты завершилась неудачными действиями Николя Пепе. 25-летний форвард из Кот-д'Ивуара отдал передачу на Букайо Сака в офсайд... 22’ Зина решил почувствовать себя форвардом и побежал в штрафную "Арсенала", но пас де Брюйне на ход украинцу не прошел. 19’ Первая попытка удара хозяев по воротам окончилась тем, что Сака попал... в Обамеянга, который еще и в положении "вне игры" находился. 16’ Пока что одна команда безраздельно господствует на поле. Редкие наскоки "Арсенала" ничем обнадеживающим не завершаются. 11’ Зинченко два раза успешно вступил в боротьбу. Не дал себя обыграть на левом фланге Николя Пепе, а затем начал атаку "МанСити". 8’ "Горожане" продолжают хозяйничать на арене в Лондоне. После розыгрыша углового не вышел удар у Кевина де Брюйне с линии штрафной. 6’ Едва дубль не сделал Рахим! После паса де Брюйне вышел один на один с немецким кипером Лено, но замешкался, и подоспевшие защитники ликвидировали угрозу. 2’ Гол На 75-й секунде Рахим Стерлинг забивает головой после навеса Рияда Мареза с левого фланга левой ногой. 1’ Начало матча "Манчестер Сити" развел мяч с центра поля и провел неплохую атаку. Стерлинг не наилучшим образом распорядился мячом в чужой штрафной. Состав "канониров" на домашнюю встречу. Команды завершают последние приготовления. Украинец Александр Зинченко - снова в стартовом составе лидера чемпионата Англии. Сегодня юбилейчик отмечает защитник Джон Стоунс - сотый матч за "горожан", в стан которых он пришел в 2016-м. Реклама

Турнирные расклады. Удачные выступления в последние недели позволили подопечным Пепа Гвардиолы утвердиться во главе турнирной таблицы и солидно оторваться от конкурентов. Команда набрала ход, который трудно остановить. А вот "Арсенал" продолжает невзрачный сезон, находясь лишь на 10-м месте.

Прогнозы. Букмекерские конторы однозначным фаворитом считают гостей из Манчестера. На победу "МанСити" можно поставить с коэффициентом 1.50, на хозяев – 6.80, на ничью – 4.80. Во встрече ожидают 2-3 гола, а самый вероятный счет – 0:2 (коэф. – 7.40). "Арсеналу" остается надеяться на бомбардирское умение Пьера-Эмерика Обамеянга (на фото перед игрой).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет телеканал Setanta Sports. Прямая трансляция стартует в 18:25. Также его можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

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