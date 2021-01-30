"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": онлайн матча Премьер-лиги

В субботу, 30 января, в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" проходит центральный матч 21-го тура чемпионата Англии. "Арсенал" принимает "Манчестер Юнайтед". Начало поединка, который судит Майкл Оливер, в 19:30 по киевскому времени. Наш сайт ведет мультимедийный онлайн этого противостояния с яркими видео, фото и комментариями. "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед": ставка дня в АПЛ

"АРСЕНАЛ" – "МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД"

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"Арсенал" принимает "МЮ", будучи на девятом месте в Премьер-лиге. Но при этом "канониры" выиграли пять из шести последних матчей в чемпионате, еще один сыграв вничью – впечатляющий показатель, учитывая те фиаско, которые преследовали лондонцев ранее.

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В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая на очко от "МанСити" и имея на один сыгранный матч больше по сравнению с лидером АПЛ. Сегодня "Красным дьяволам" нужно позарез реабилитироваться перед своими болельщиками за сенсационное поражение в предыдущей встрече, в которой "МЮ" на своем поле умудрился уступить безнадежному аутсайдеру чемпионата "Шеффилд Юнайтед" – 1:2.

Турнирная таблица АПЛ

"АРСЕНАЛ" – "МЮ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Небольшим фаворитом матча аналитики называют "МЮ". На его победу установлен коэффициент 2.51, на ничью – 3.45, на победу "Арсенала" – 2.90. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш "МЮ" – 39%, ничья – 28%, выигрыш "Арсенала" – 33%. Наиболее реальным счетом букмекеры считают ничью – 1:1.

"АРСЕНАЛ" – "МЮ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок "Арсенал" – "МЮ" в субботу, 30 января, начиная с 19:30, покажет канал Setanta Sports Ukraine, доступный на сервисе OLL.TV.

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