Страдающая от COVID-19 Великобритания может не выпустить "Арсенал" на матч Лиги Европы

В непростую ситуацию в связи с пандемией COVID-19 попал лондонский "Арсенал". Английский клуб настаивает на переносе выездного матча 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики" на нейтральное поле. Напомним, что накануне "Арсенал" отпустил-таки звездного Озила в турецкий клуб.

"Арсенал" (Лондон) / Фото: Reuters

По информации Sky Sports, "канониры" хотят перенести первый матч плей-офф из Лиссабона, опасаясь возможного запрета на вылет в Португалию в связи с новыми ограничениями из-за коронавируса в Великобритании. Поединок запланирован на 18 февраля.

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В свою очередь "Бенфика" выступила с резким протестом по поводу переноса. Португальская команда хочет играть на своем "Эштадиу да Луж" и заверила, что готова обеспечить лондонскому клубу безопасность.

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante

Отметим, что ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы должен пройти в Лондоне 25 февраля.

Ранее мы рассказывали, как "святые" выбили "Арсенал" из Кубка Англии. Лондонцы являются действующими обладателями трофея.

Смотрите, как "Арсенал" играл на групповом этапе Лиги Европы