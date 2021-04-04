Арсенал ударился о дно, разгромно проиграв Ливерпулю, Челси крупно уступил аутсайдеру

После матчей на уровне сборных Европа возвращается к национальным чемпионатам. Английская Премьер-лига открыла 30-й тур четырьмя матчами, и результаты в некоторых из них удивили. Тем временем Зинченко чуть не раздавил на машине утку.

Все началось с домашнего фиаско Челси. Подопечные Томаса Тухеля, которые занимают четвертое место, не просто проиграли 19-й команде лиги, а были неприлично разгромлены Вест Бромвичем – 2:5. Правда, большую роль в матче сыграло удаление Тьягу Силвы на 29-й минуте при счете 1:0 в пользу лондонцев. А дальше – покатилось... До этого Челси с немецким наставником не пропустил в пяти играх ни одного мяча.

Манчестер Сити упрочил свое лидерство, обыграв в гостях Лестер – 2:0. Мячи во втором тайме забили француз Менди, который заменял Александра Зинченко, и бразилец Жезус. МанСити пропустил меньше всех голов (26) из всех команд еврочемпионатов ТОП-5 и 28 (!) раз сохранял свои ворота сухими.

А вот Арсенал, по словам своего тренера Микеля Артеты, постучал в дно. Лондонская команда потерпела от Ливерпуля самое крупное домашнее поражение в истории – 0:3. Дубль сделал португалец Диогу Жота, едва выйдя на замену, еще один мяч забил Мохамед Салах.

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Арсенал застрял в середине таблицы, а Ливерпуль приблизился к Челси, хотя и остается пятым.

На днях в Англии неожиданно умер капитан футбольной команды, в клубе скрывают причину гибели.

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