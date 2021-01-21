Артист из "Квартала 95" сыграл в хоккей на озере

Телеведущий, сценарист и автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков воспользовался морозами, которые в последние дни наблюдались в Киеве, чтобы поиграть в хоккей на открытом воздухе. Надев коньки и взяв в руки клюшку, Жидков выкатился на замерзшее озеро и похвастался несколькими эффектными маневрами.
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При этом обратил на себя внимание закадровый голос ребенка Валерия Жидкова: "Папа куда-то спешит!".
Видео с Жидковым, демонстрирующим спортивное мастерство, опубликовал официальный сайт Украинской хоккейной лиги.
Напомним, в конце прошлого года Валерий Жидков стал амбассадором УХЛ.
При этом артист из "Квартала 95" отметил: "Несмотря на то что 2020 год вылил на нас много негатива, он научил нас ценить хорошие новости. И вот как раз в украинском хоккее эти хорошие новости были: и новая арена в Мариуполе, и возрождение "Сокола". Хоккей – это классно! Будем наблюдать за новым и ярким сезоном".
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