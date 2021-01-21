Версія українською
$ 28,2
34,15

Артист из "Квартала 95" сыграл в хоккей на озере

21 января, 12:10

Олег Люлька

Валерий Жидков показал, что не зря является амбассадором Украинской хоккейной лиги

Телеведущий, сценарист и автор студии "Квартал 95" Валерий Жидков воспользовался морозами, которые в последние дни наблюдались в Киеве, чтобы поиграть в хоккей на открытом воздухе. Надев коньки и взяв в руки клюшку, Жидков выкатился на замерзшее озеро и похвастался несколькими эффектными маневрами.

Читайте также: Невероятный голевой пас вратаря через всю площадку помог "Питтсбургу" победить в НХЛ

При этом обратил на себя внимание закадровый голос ребенка Валерия Жидкова: "Папа куда-то спешит!".

Видео с Жидковым, демонстрирующим спортивное мастерство, опубликовал официальный сайт Украинской хоккейной лиги.

Реклама
Валерий Жидков играет в хоккей Видео: УХЛ

Напомним, в конце прошлого года Валерий Жидков стал амбассадором УХЛ.

При этом артист из "Квартала 95" отметил: "Несмотря на то что 2020 год вылил на нас много негатива, он научил нас ценить хорошие новости. И вот как раз в украинском хоккее эти хорошие новости были: и новая арена в Мариуполе, и возрождение "Сокола". Хоккей – это классно! Будем наблюдать за новым и ярким сезоном".

Смотрите, как дома играет в хоккей горнолыжница Линдси Вонн

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

Новости на эту же тему:

Невероятный голевой пас вратаря через всю площадку помог "Питтсбургу" победить в НХЛ Тихановская назвала победой лишение Беларуси ЧМ по хоккею Беспробудный пьяница установил рекорд НХЛ по голам Россия пожертвует собственной сборной, чтобы поддержать Лукашенко после лишения ЧМ по хоккею
хоккей УХЛ Валерий Жидков

Реклама

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Изменил себе: Жигунов показал любимую женщину
Когда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине