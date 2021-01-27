"Аталанта" – "Лацио": прогноз комментатора на матч украинца в Кубке Италии

Стадия 1/4 финала в Кубке Италии сегодня продолжится поединком "Аталанты" Руслана Малиновского и римского "Лацио". Встреча на "Гевисс Стэдиуме" в Бергамо начнется в 18:45. Ранее мы давали видеообзор огненной победы "Интера" над "Миланом".

Встреча команд, претендующих на места в зоне Лиги чемпионов, но завершивших первый круг чемпионата вне ее. То есть, для обеих сейчас на первом месте стоит решение вопросов в Серии А, а кубковая встреча сулит разве что энергопотери. С другой стороны, обе команды набрали весьма неплохую форму.

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У "Аталанты" серия из 13 матчей без поражений и ни одного в семи поединках 2021 года. Накануне бергамаски уничтожили "Милан" (3:0), а перед тем расписали две ничьи – с "Дженоа" и "Удинезе". На предыдущей стадии Кубка команда Гасперини справилась с "Кальяри" (3:1). У них нет проблем с составом, разве что по-прежнему не восстановился Марио Пашалич.

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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"Лацио" в новом году также не проигрывало, после ничьи с "Дженоа" они добыли пять побед кряду, в том числе в дерби с "Ромой" два тура назад (3:0). В Кубке они выбили "Парму" (2:1). Но кадровых проблем Симоне Индзаги не занимать – Лукас Лейва дисквалифицирован, а Прото, Стракоша, Луис Фелипе, Луис Альберто и Данило Катальди травмированы. Зато вернулся после паузы почти в год капитан Сенад Лулич.

Симоне Индзаги / Фото: AFP

Интересно, что на этой недели команды встретятся снова в Бергамо, но в матче чемпионата. И именно он будет приоритетом для обеих. По сути, в кубковой встречи победит тот, у кого сильнее резерв, потому что, вероятно, оба тренера пойдут на серьезную ротацию. В этом смысле "Аталанта" выглядит предпочтительнее.

Думаю, обе команды забьют, голы в обоих таймах, ТБ 2,5, либо же комбинация "Аталанта" победит и ТБ 2,5.

Смотрите, как "Аталанта" переиграла "Милан"