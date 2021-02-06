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"Аталанта" с Малиновским и без Коваленко опозорилась в чемпионате Италии

6 февраля, 18:48

Олег Люлька

Бергамаски не сумели выиграть у "Торино", ведя 3:0. Смотрите, как аутсайдеры Серии А отыгрались

Команда Руслана Малиновского и Виктора Коваленко "Аталанта" опростоволосилась в чемпионате Италии. Бергамаски не сумели выиграть домашний матч у одного из аутсайдеров Серии А "Торино", хотя по ходу поединка вели со счетом 3:0. Гости совершили невероятный камбэк, отыграв три мяча. В итоге, была зафиксирована сверхрезультативная ничья – 3:3.

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Обзор матча "Аталанта" – "Торино" (3:3)

Отметим, что Руслан Малиновский в матче с "Торино" провел на поле 78 минут и был заменен, когда его "Аталанта" еще выигрывала 3:2.

А вот Виктор Коваленко не смог дебютировать за "Аталанту" из-за проблем с животом. У полузащитника сборной Украины, как и у звезды "ПСЖ" Неймара, сегодня диагностировали гастроэнтерит.

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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"Аталанта" – "Торино" – 3:3
Голы: Иличич, 14, Госенс, 19, Муриэль, 21 – Белотти, 42, Бремер, 45+1, Бонаццоли, 84

Текущая таблица чемпионата Италии

Смотрите, как Малиновский ранее забивал за "Аталанту"

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Источник: Сегодня|Спорт

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