"Атлетико" – "Челси": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Мультимедийный онлайн поединка клубов из Мадрида и Лондона на нейтральном стадионе в Бухаресте

Во вторник, 23 февраля, на стадионе "Национал" в Бухаресте проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Челси". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Игра должна была состояться в Мадриде, но ее перенесли в Румынию из-за коронавирусных ограничений. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого поединка с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"АТЛЕТИКО" – "ЧЕЛСИ"

Отметим, что "Атлетико" вышел в 1/8 ЛЧ, заняв второе место в группе с "Баварией", "Зальцбургом" и "Локомотивом". Сейчас в чемпионате Испании "матрасники" занимают первую строчку.

"Челси" же ранее выиграл группу ЛЧ с "Севильей", "Краснодаром" и "Ренном". В нынешнем чемпионате Англии "синие" идут пятыми.

"Атлетико" в Бухаресте

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"АТЛЕТИКО" – "ЧЕЛСИ":

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"АТЛЕТИКО": Облак; Льоренте, Савич, Фелипе, Эрмосо, Лоди; Коке, Кондогбиа, Сауль; Феликс, Суарес

Не сыграют: Триппьер (дисквалификация), Эррера (болезнь), Хименес (приводящая мышца), Карраско (ушиб), Врсалько (ушиб)

"Висят" на карточке: Лоди, Савич

"ЧЕЛСИ": Менди; Аспиликуэта, Зума, Рюдигер; Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо; Маунт, Жиру, Вернер

Не сыграет: Тьяго Силва (бедро)

Под вопросом: Абрахам (голеностоп)

"Висят" на карточке: Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Зиеш

"АТЛЕТИКО" – "ЧЕЛСИ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют гостей. На победу "Челси" установлен коэффициент 2.74, на ничью – 3.15, на победу "Атлетико" – 3.00. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая: выигрыш "Челси" – 36%, ничья – 31%, выигрыш "Атлетико" – 33%.

ТОП-3 наиболее вероятных результатов, по прогнозам букмекеров, – 1:1, 0:0 и 1:0 в пользу лондонцев.

Что касается выхода в 1/4 Лиги чемпионов по сумме двух встреч (ответная – 17 марта), то "Челси" дают 54% (1.78), "Атлетико" – 46% (2.13).

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"АТЛЕТИКО" – "ЧЕЛСИ":

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире поединок "Атлетико" – "Челси" во вторник, 23 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция матча доступна на сервисе OLL.TV.

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