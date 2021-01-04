Азербайджанский шахматист победил армянина и расплакался

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов стал победителем шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour Airthings Masters. В решающем противостоянии его соперником был армянин Левон Аронян.

По итогам двух дней противостояния Раджабов победил со счетом – 4,5:2,5. После завершения последней партии Раджабов не сдержался и заплакал.

"Это очень много значит для меня. Я не люблю показывать эмоции своим соперникам во время соревнований. Но после победы эмоций было очень много. Я не смог сдержать слезы. Финал был очень напряженный. Я был близок к поражению, но сумел спасти ситуацию.

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Я хотел дать своей стране повод для гордости. У Ароняна была такая же цель. Я просто надеюсь, что мы сможем жить мирно", – приводит слова Раджабова NRK.

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Напомним, что Азербайджан и Армения конфликтуют из-за Нагорного Карабаха. Прошлой осенью шли полноценные боевые действия, в результате которых Азербайджан сумел вернуть себе оккупированные территории.

Военные Азербайджана в Нагорном Карабахе. Источник: mod.gov.az